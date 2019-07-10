Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan...

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan...

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı.

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan...

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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