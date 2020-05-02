ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİLİNDE SESSİZLİK

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu boş kaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu boş kaldı. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam ediyor. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Üsküdar Meydanı ve sahil yolu sessizdi. Polisin şeritlerle kapattığı meydan güvercinlere kaldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA