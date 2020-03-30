ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİLİNDE SESSİZLİK KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Sahilde balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasıyla birlikte önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı. Üsküdar- Eminönü seferini yapan motordaki yolcular da görevliler tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldı. Görüntü Dökümü ---------------------- -Boş kalan Üsküdar meydanı-Boş kalan Üsküdar sahili-Önlem alarak yürüyen vatandaşlar-Motorda oturan yolcular-Üsküdar iskelesi -Boş kalan Üsküdar meydanı-Boş kalan Üsküdar sahili-Önlem alarak yürüyen vatandaşlar-Motorda oturan yolcular-Üsküdar iskelesi -Genel ve detay

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA