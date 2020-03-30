Üsküdar Meydanı ve sahilinde sessizlik KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.



- İstanbul KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Sahilde balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasıyla birlikte önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı. Üsküdar- Eminönü seferini yapan motordaki yolcular da görevliler tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldı. .- İstanbul Kaynak: DHA