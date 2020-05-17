ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİL YOLU BOŞ KALDI
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ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİL YOLU BOŞ KALDI

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam ediyor.

ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİL YOLU BOŞ KALDI
17.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:14

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde devam ediyor. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Üsküdar Meydanı ve sahil yolunda sessizlik hakim. Trafik polisleri Üsküdar Meydanı'nda otomobilleri durdurarak denetimlerini sürdürüyor. Dışarı çıkan vatandaşların izin ve çalışma belgesi olup olmadığı kontrol ediliyor.

ÜSKÜDAR MEYDANI VE SAHİL YOLU BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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