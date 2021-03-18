ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE CEPHESİNİN MENÜSÜNÜ DAĞITTILAR

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR Meydanı'nda Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler hoşaf ve ekmek dağıttılar.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürüne bağlı İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Üsküdar Meydanı'nda hoşaf ve ekmek dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik komiseri Tayfur Akar, "İl Emniyet Müdürümüz sayın Zafer Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi anma günü dolayısıyla Üsküdar Meydanı'nda bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetimizde askerlerimizin o günkü menüsünden olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptık. Mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek, askerlerimizi anmak, bu zaferimizi vatandaşlarımıza hatırlatmak için böyle bir faaliyete imza attık bugün." dedi.Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan Yüksel Kargılı, "Çok memnun olduk. Şehitlerimizin ruhu için getirmişler. Allah razı olsun. Çok memnun oldum ve çok sevindim. Askerlerimiz hoşaf, ekmek yemişler Çanakkale'de savaşmışlar, açlık, susuzluğu gösterme amacıyla getirmişler. Allah razı olsun. Güzel de bir şey yapmışlar hoşafla ekmek dağıtmakla" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü -polislerin hoşaf ve ekmek dağıtması-vatandaşların hoşaf ve ekmek alması-genel ve detay görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı