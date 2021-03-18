ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE CEPHESİNİN MENÜSÜNÜ DAĞITTILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE CEPHESİNİN MENÜSÜNÜ DAĞITTILAR

18.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:01
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE CEPHESİNİN MENÜSÜNÜ DAĞITTILAR

Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR Meydanı'nda Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler hoşaf ve ekmek dağıttılar.

Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR Meydanı'nda Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler hoşaf ve ekmek dağıttılar.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürüne bağlı İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Üsküdar Meydanı'nda hoşaf ve ekmek dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik komiseri Tayfur Akar, "İl Emniyet Müdürümüz sayın Zafer Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi anma günü dolayısıyla Üsküdar Meydanı'nda bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetimizde askerlerimizin o günkü menüsünden olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yaptık. Mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek, askerlerimizi anmak, bu zaferimizi vatandaşlarımıza hatırlatmak için böyle bir faaliyete imza attık bugün." dedi.Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan Yüksel Kargılı, "Çok memnun olduk. Şehitlerimizin ruhu için getirmişler. Allah razı olsun. Çok memnun oldum ve çok sevindim. Askerlerimiz hoşaf, ekmek yemişler Çanakkale'de savaşmışlar, açlık, susuzluğu gösterme amacıyla getirmişler. Allah razı olsun. Güzel de bir şey yapmışlar hoşafla ekmek dağıtmakla" şeklinde konuştu. 

Görüntü dökümü -polislerin hoşaf ve ekmek dağıtması-vatandaşların hoşaf ve ekmek alması-genel ve detay görüntü

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Hakan Özmert Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA ÇANAKKALE CEPHESİNİN MENÜSÜNÜ DAĞITTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:04:51. #1.15#
title