Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı

11.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:50

Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı Balık tutarken maske takmak zorunlu, sigara içmek yasak Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri özel işaretlerle belirlenen yeni alanlarda olta balıkçılığı denetimi yaptı.

Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı

Balık tutarken maske takmak zorunlu, sigara içmek yasak

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri özel işaretlerle belirlenen yeni alanlarda olta balıkçılığı denetimi yaptı. Üsküdar sahil hattı ise meydandan başlanarak gün boyu dronelarla kontrol edilecek.

Korona virüs vaka ve hasta sayılarındaki yükseliş nedeniyle olta balıkçılığıyla ilgili yeni tedbir kararları alındı. İçişleri Bakanlığının yeni yayınladığı "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesine göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakıldı.

Üsküdar Belediyesi de bu genelge doğrultusunda gerekli önlem ve hazırlıklar için hemen harekete geçti. Zabıta ekipleri olta balıkçılığının en yoğun olduğu Üsküdar Meydanı'ndaki sahil hattına 3 metre arayla işaretler koymaya başladı.

Konu hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Kubilay Ay, "Balıkçılarımızın genelge gereği 3'er metre mesafe aralıklarla durmasını sağlamak için çizilen çizgiler ve stickerlar dışında durmalarını ve balık tutmaları yasaklanmıştır. Bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Ayrıca yine genelgede belirtilen hususlar dahilinde balık tutulan yerlerde sigara içilmenin yasak olduğu, maske takmadan balık tutmanın yasak olduğu, bununla ilgili de ekiplerimiz havadan drone ve yaya olarak devriye halinde bütün balıkçılarımızı uyararak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Balık tutan Mehmer Şakir Ekin, "İyi oldu mesafe konması. Aşağı yukarı üç kişi, dört kişi yan yanaydık. Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı
Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı
Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı
Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı
Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

İlgili Haberler

(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi
Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
Son dakika! Kuşadası'nda olta balıkçılarına koronavirüs denetimi
Olta balıkçılarına korona virüs yasağı
Olta balıkçılarına korona virüs yasağı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Demet Özdemir Sermiyan Midyat
Spor Samatta Sörloth Erol Bulut Şenol Güneş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:50:05. #1.15#
title