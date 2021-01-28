Üsküdar Kaymakamlığından, Tanju Çolak'ın bir restorandan paylaştığı görüntüye ilişkin açıklama Açıklaması
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Üsküdar Kaymakamlığından, Tanju Çolak'ın bir restorandan paylaştığı görüntüye ilişkin açıklama Açıklaması

28.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:56
Üsküdar Kaymakamlığından, Tanju Çolak'ın bir restorandan paylaştığı görüntüye ilişkin açıklama Açıklaması

Üsküdar Kaymakamlığı, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediğine dair sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü üzerine yapılan çalışma sonucunda, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 13 bin 876 TL idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Üsküdar Kaymakamlığı, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediğine dair sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü üzerine yapılan çalışma sonucunda, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri ve kişilere 13 bin 876 TL idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında masada yemek servisi yapılması mümkün olmayan bir lokantada yemek yedikleri ve bu yemeğe dair görüntüleri Çolak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı haberlerinin yer aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, paylaşıma konu olan ve içeriği itibarıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 27 Ocak 2021 tarihinde Çengelköy'de bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan iş yerine ve şahıslara toplamda 13 bin 876 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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