Üsküdar Kaymakamı'ndan Öğretmene Okulda Silahlı Saldırı Açıklaması

ÜSKÜDAR'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaşanan olayla ilgili Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek açıklama yaptı.

Demiryürek açıklamasında, "Bugün 15.45 sularında cereyan ediyor olay. Okulumuzda yaşanıyor. Bizim çok sakin bir okulumuz. Öğretmenimizin herhangi bir hayati tehlikesi yok. En büyük sevincimiz o. Bütün tetkikleri yapıldı. Kontrol amaçlı bu gece tutulacak. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Olayın oluş tarzı konusunda da daha sonra valiliğimiz kapsamlı bir açıklama yapacak. Saldırganı bulma çalışmalarımız devam ediyor." dedi. - İstanbul