ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK - Haberler
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ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK

ÜSKÜDAR Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.

İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.

Demiryürek, "En üst katında doğalgazdan olduğunu düşündüğümüz,  3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var. 2'sinin durumunun ağır olduğu yönündeydi ancak durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi geldi. Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Murat Sefa Demiryürek, Patlama, DHA, Güncel, Haber

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