Üsküdar, İstanbul su kesintisi! ASKİ su kesintisi!
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Üsküdar, İstanbul su kesintisi! ASKİ su kesintisi!

Üsküdar, İstanbul su kesintisi! ASKİ su kesintisi!
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22 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 22 Temmuz Perşembe İSKİ su kesintileri! Üsküdar, İstanbul su kesintisi! ASKİ su kesintisi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 22 Temmuz Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.07.2021 14:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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