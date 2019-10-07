Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Fatih Erkoç'la açıldı

07.10.2019 22:58

Üsküdar Belediyesi, 2019-2020 kültür-sanat sezonunu, Fatih Erkoç konseri ve "Gravürlerde Üsküdar" sergisiyle başlattı.

Sezon açılışı, kültür sanat camiasından davetlilerin katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öncelikle, köklü bir tarihe sahip olan Üsküdar'ı farklı yönleriyle yansıtan ve 13 Ekim'e kadar izlenebilecek olan serginin açılışı yapıldı.

Açılışta, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı konuşma yaptı.

Serginin davetlilerle birlikte gezilmesinin arından konser sahnesinde konuşan Hilmi Türkmen, kültür ve sanatın medeniyetin imzası olduğunu söyledi.

Kültürün ortak prensiplerle el ele tutuşup birliktelik oluşturabilmenin temel esaslarından olduğuna işaret eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Farklı yaşama biçimlerinden hasıl olan deneyimler kültürü, estetiğe dair kaygılar ise sanatı doğurmaktadır. Zamanın gergefinde olgunlaşan kültür ve sanat, hayatlarımıza yansıyarak bulunduğumuz coğrafyaya ve insanımıza duygudan bir kimlik ve kişilik kazandırmaktadır. Hayat yolculuğuna duygu ve düşünceyle düşen her bir motif birleştiğinde güçlü, estetik normlarla işlenmiş kültür ve sanat eserini adeta gün yüzüne çıkarmaktadır. İçinde bulunduğumuz şehirler ve ruhlarımız işte tam da o atölyede dokunmuş deseni kuşanarak birbirimize ve dünyaya tekamülden ve inkişaftan söz eder hale gelmemize sebep olmaktadır."

"Yeni bir başlangıcın, yeniden başlamanın ilk akşamı"

Türkmen, Üsküdar'ın kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu güzel akşam yeni bir başlangıcın, yeniden başlamanın ilk akşamı. Geçtiğimiz dönemden edindiğimiz tecrübeler ve tanıdığımız dostlarımızla kültür ve sanat insanlarıyla bu güzelliği ve zenginliği Üsküdar özelinde bütün İstanbullularla tanıştırmak, buluşturmak istiyoruz. Üsküdar'da bunun için muazzam bir zemin, bereket ve zenginlik vardır."

Konuşmanın ardından, müzik dünyasının önemli isimlerinden Fatih Erkoç sahneye çıktı.

Unutulmaz şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Erkoç, kendi şarkılarının yanı sıra farklı sanatçıların parçalarını seslendirdi.

Erkoç konser repertuvarında "Anı", "Ellerim Bomboş", "Sensiz Olamam", "New York, New York", "Güllerim Soldu", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Aşkın Aldı Benden Beni" gibi farklı türlerden yerli ve yabancı eserlere yer verdi.

Multi-enstrümantalist kimliğiyle bilinen ve şarkılarını seyircilerle birlikte söyleyen sanatçı, icra ettiği üflemeli çalgılarla geceye renk kattı.

Kaynak: AA