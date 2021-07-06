Üsküdar, Emine Erdoğan'ın önerisiyle 'Gönül Dili' sergisine ev sahipliği yaptı

Düzenlediği sergilerle el sanat eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturan Üsküdar Belediyesi, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önerisiyle Sıdıka Gürkan'ın eserlerine ev sahipliği yaptı.

Düzenlediği sergilerle el sanat eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturan Üsküdar Belediyesi, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önerisiyle Sıdıka Gürkan'ın eserlerine ev sahipliği yaptı. 'Gönül Dili' isimli sergi, 6 - 16 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

Sıdıka Gürkan'ın çeşitli teknikler kullanarak hazırladığı onlarca el sanatından oluşan Gönül Dili isimli sergi, ziyaretçileri maddi dünyadan uzaklaştırarak, maneviyatın sesini dinletti. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve Sıdıka Gürkan, düzenlenen açılışta hediyelerini birbirlerine takdim etti. Hediyelerin takdim edilmesinin ardından kurdelenin kesilmesiyle serginin açılış gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sıdıka Gürkan hocamız çok zor, çok özel ve önemli ve tabii ki çok zarif olan nakış sanatının Türkiye'de ve hatta dünya da önemli isimlerden birisidir. Hayatımızın her anında her parçasında bulunmakta. Bu işin dünyada da ülkemizde de zirvesi diyebileceğimiz çok güzel eserler var burada. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği olan değerli Sıdıka Gürkan Hocamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Sevindik - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı