Üsküdar'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Üsküdar'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Üsküdar'daki yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

02.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:30

Üsküdar'daki yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi'ndeki sitede bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üst kata ve çatıya doğru yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 6. katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi kurtardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

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