Üsküdar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Üsküdar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:38
Üsküdar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı yakınında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerleyen 34 FH 6198 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 GB 099 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçarın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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