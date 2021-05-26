Üsküdar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Üsküdar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Üsküdar'da, iki otomobilin çarpışma sonucu bir kişi yaralandı.

Üsküdar'da, iki otomobilin çarpışma sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doktor Eyüp Aksoy Caddesi'nde Kadıköy yönüne giden 34 ZM 8793 ve 61 OF 0622 otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 ZM 8793 plakalı otomobilin yolcu kısmında oturan kişi, bulunduğu yerde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Üsküdar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Üsküdar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Üsküdar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Üsküdar'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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