Üsküdar'daki tarihi caminin lojmanından hırsızlık kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'daki tarihi caminin lojmanından hırsızlık kamerada

ÜSKÜDAR'daki tarihi caminin lojmanına hırsızlık yapmak için giren kişileri fark eden cami imamı, şüphelilerden birini kovaladı.

Üsküdar'daki tarihi caminin lojmanından hırsızlık kamerada
23.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:48
ÜSKÜDAR'daki tarihi caminin lojmanına hırsızlık yapmak için giren kişileri fark eden cami imamı, şüphelilerden birini kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Salı günü saat 14.10 sıralarında Üsküdar'daki Kaptanpaşa Cami'nin ikinci derece tarihi eser olan lojmanında meydana geldi. Caminin imamı işleriyle ilgilendiği sırada lojmanın bulunduğu yerden sesler geldiğini duyarak eve doğru yöneldi. Evin arka bahçesinde iki kişiyi gören imam, şüphelileri yakalamak için kovalasa da hırsız kaçmayı başardı. İkinci derece tarihi eser olan evin tarihi kapı kollarını, musluklarını ve elektrik tesisatının bir bölümünün çalındığı tespit edildi. Hırsızların üç katlı olan eve demir parmaklıklardan tırmanarak en üst kattaki pencereden girdikleri de belirlenirken, olayın ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, cami imamının sesleri duyarak caminin arkasındaki lojmana doğru yürüdüğü ardından hırsızın imamı görünce merdivenlerden aşağıya kaçtığı imamın kovalamasıyla köşeye sıkışınca da yukarı doğru kaçtığı görülürken, bir süre sonra çevredekilerin evin arkasına geldikleri görülüyor.

CAMİDEN DE HIRSIZLIK OLMUŞTUÜsküdar'da 1499 yılında inşa edilen Kaptanpaşa Camii'nin 2015 yılında da tarih eser niteliği taşıyan ve 18.yüzyıl işçiliği olan Tekfur Sarayı çinileri hırsızlar tarafından çalınmıştı. Çalınan çiniler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilerek dün cami imamına teslim edilmişti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Mustafa Varank Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Ersin Korkut Tuba Büyüküstün
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Uçak İzmir Bayram
Şu an buradasınız: Üsküdar'daki tarihi caminin lojmanından hırsızlık kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:48:55. #1.14#
title