Üsküdar'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Üsküdar'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi üzerinde bulunan bir lojistik firmasında, iş yeri sahibi D.B ile Y.A arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, üzerinde bulunan silahla ateş ederek D. B.'yi vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan D.B Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırılırken, Y.A ve kavgaya karıştığı belirlenen O.E Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz