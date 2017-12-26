Üsküdar'daki Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Camisi çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "180 dönüm alanda 1400 konut ve 120-130 iş yeri var şu anda. Yeni boğaz planları gereği bu alanda 1800-2000'e yakın konut ve iş yeri yapacağız. Bu, 2 bin bağımsız bölümün yüzde 85'ini buradaki hissedarlara vereceğiz." dedi.



Türkmen, Altunizade'deki Nevmekan'da düzenlediği basın toplantısında, Çamlıca Camisi çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen son aşamayı anlattı.



Türkiye deprem kuşağında olduğu için depreme hazırlık amacıyla Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un çıkarıldığını anımsatan Türkmen, mevcut yapı stokunun yüzde 70-80'inin kaçak, yorgun, iskansız, ruhsatsız, projesiz olduğu Üsküdar'da bu yasadan istifade ederek kentsel dönüşümü hızlandıracak hamleler yaptıklarını söyledi.



En çok proje ürettikleri konunun kentsel dönüşüm olduğuna dikkati çeken Türkmen, Üsküdar'da kentsel dönüşüme "örnek dönüşüm" dediklerini dile getirdi.



Kentsel dönüşüm anlayışlarında bazı kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Türkmen, bunlardan birinin "yerinde dönüşüm", diğerinin "gönüllü dönüşüm" olduğuna dikkati çekti.



"Üsküdar evleri geleneğini başlatmak istiyoruz"



Üçüncü kırmızı çizgilerinin "estetik dönüşüm" olduğunu aktaran Türkmen, "Madem ki bu binaları yeniden yapacağız, estetiği de ön planda tutuyoruz. Belediyede estetik kurul kurduk. Bu kuruldan geçmeyen projelere ruhsat vermiyoruz. Bu projelerde aradığımız özellikler çatı, pencere, kapı, balkon estetik olacak. Üsküdar evleri geleneğini başlatmak istiyoruz. Nasıl Safranbolu, Göynük evleri deniyor, Üsküdar evleri de denilsin artık." diye konuştu.



Dördüncü kırmızı çizginin ise "siteleşme" olduğunu belirten Türkmen, "Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Siteleşmek yok. Neden yok? Mahalle hayatından memnunuz. Komşuluk hukuku, insanların iletişimlerini muhafaza etmek açısından siteler problem diye düşünüyoruz. Binaları duvarlarla çevirerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Türkmen, beşinci kırmızı çizginin de otoparksız projeler olduğuna değinerek, "Üskadar'da kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altında otopark olacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otoparkı önemsiyoruz. Üsküdar'da ayrıca 1+1 daire de olmayacak. 1+1 daire projelerine ruhsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Boğaz bölgesinde imar anlamında bir ezber bozduk"



Hilmi Türkmen, Üsküdar'da 30 yıllık problemin artık kangren haline dönüştüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Üsküdar'daki 550 bin nüfusun 270 bini boğaz mahallelerinde yaşıyor. Üsküdar'da 33 mahallenin 16'sı boğaz mahallesi. Bu mahalleler boğaz planlarından etkileniyor. 30 yıldır devam eden bir imar problemimiz vardı. Bu şu demektir; 1983 yılında çıkarılan Boğaziçi Kanunu'na göre bu bölgede bir plan yapılmış. Bu plan yapılırken, 70 bin nüfus baz alınarak yapılmış. Boğazı imar anlamında kirletmeyelim mantığıyla imar planı hazırlanmış.



Boğaz bölgesindeki bu imar yasasına aykırı şekilde yapılaşma gerçekleşmiş. 70 binlik nüfusluk bölgede bugün 270 bin nüfus yaşıyor. Madem ki dönüşüm yapacağız, bu 270 bin insanı yerinden edemeyiz. Biz 33 yıl sonra bu 270 bin insanı da burada barındıracak şekilde bir plan yaptık. En az 450 bin insan yaşayabilecek. Boğaz bölgesini vatandaşların cebine külfet olmadan dönüştürmenin önünü açmış olduk. Biz boğaz bölgesinde imar anlamında ezber bozduk. Zor bir konuyu başardık. Plan sürecimiz bitti. Planla ilgili herhangi bir belirsizlik yok. Özellikle bu bölgede dönüşüm yapmak isteyenlere ruhsat vermeye başladık."



- "Boğaz bölgesindeki arazinin yüzde 94'ü hisseli"



Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, özellikle daha önce iki kat olan imarların 5-6, hatta Ümraniye sınırlarında 7-7,5 katlara kadar çıktığını anlatarak, "Plandaki belirsizlik sona erdikten sonra sahada çalışma başladı. Boğaz bölgesinde ikinci bir sorun da tapu sorunu. Tapular hep hisseli. Yüzde 94'ü hisselidir bu arazinin. Parselleri de fazladır. Dolayısıyla hissedarlar da fazla. Dönüşüm için hissedarların mutabakatı lazım. Bu biraz zor tabii insanların bir araya gelmesi. Ama imar haklarıyla birlikte bu zorluğu önemli ölçüde kolaylaştırmış olduk." dedi.



Belediye olarak dönüşümde planı bitirdiklerini ama belediye olarak işin içinde oldukları dönüşüm alanlarının da bulunduğunu aktaran Türkmen, şunları kaydetti:



"Bu alanlar Üsküdar'da dört tane. Birisi Sultan Murat Mahallesi. Orada 2B sorunu var ve bugünlerde halletmek üzereyiz. 500 küsur gecekondu var. Bu tapu sorununu çözdükten sonra orada hızla bir dönüşüme başlıyoruz.



İkincisi Bosna Bulvarı üzerinde, bulvarın sağı ve solunda iki dönüşüm alanı var. Bunların tapusu bize ait 38 dönüm ve 8 dönümlük araziler. 8 dönümdeki dönüşümü bitirdik. 15 Ocak'ta buraya vatandaşlarımızı taşımaya başlayacağız. 185 konutumuz, 6 iş yerimiz var bu alanda. Burayı rezerv konut alanı olarak yaptık. 38 dönümlük alanda ise işgalcilerle anlaştık. Onların 1200 lira olan ev kirasını her ay ödüyoruz. 2 bin lira taşınma paralarını da verdik. Onlar kirada oturuyorlar, biz inşaata başladık. 2018 sonunda buradaki vatandaşlarımızı tekrar evine taşımış olacağız. Burada 300 konut yapacağız."



- Çamlıca Camisi çevresinde kentsel dönüşüm



Türkmen, dördüncü ve en önemli konunun ise Çamlıca Camisi'nin eteklerinde bulunan Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.



Kirazlıtepe Mahallesi'nde caminin önündeki arazide 7 ayrı parselin yer aldığını ifade eden Türkmen, şu bilgileri verdi:



"Burada 180 bin metrekare bir alan var. Bu alanı kentsel yenileme alanı ilan ettik. 180 dönüm alanda 1400 konut ve 120-130 iş yeri var şu anda. Yeni boğaz planları gereği bu alanda 1800-2000'e yakın konut ve iş yeri yapacağız. Bu, 2 bin bağımsız bölümün yüzde 85'ini buradaki hissedarlara vereceğiz. Önümüzdeki 10-15 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da katılımıyla bu alanda toplu imza töreni yapacağız.



Bu alandaki vatandaşlarımızı da üzmeden, onların da rızasını alarak birlikte dönüşüme başlamış olacağız. Bu arazide 750 hissedar var. Bu hissedarların bir kısmının sadece tapusu, bir kısmının sadece evi, bir kısmının hem evi hem tapusu var. Önümüzdeki hafta bu vatandaşlarımıza son kez ve daha avantajlı bir teklifle gideceğiz."



"Camimiz dünya İslam tarihi için önemli bir eser"



Belediye Başkanı Türkmen, Çamlıca Camisi'nin, dünya İslam tarihi için önemli bir eser olduğunu dile getirerek, caminin de ramazanda ibadete açılacağını söyledi.



Türkmen, aynı anda 60 bin kişinin namaz kılabileceği bu eserin etrafını da vatandaşları üzmeden, şehre yakışır estetik bir görünüme kavuşturmak istediklerini belirtti.



Gelecek hafta vatandaşlarla bir araya geleceklerini ama ocak ayı bitmeden bir imza töreni yapacaklarını, kiraya çıkmak isteyenlere kiralarını vereceklerini ifade eden Türkmen, "Daire bulamayanları da NATO Yolu üzerindeki rezerv binalara yerleştireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız bu alanı birebir takip ediyor, ilgileniyor. Örnek bir dönüşüm politikasıyl, hiçbir vatandaşı yerinden etmeden Çamlıca Camisi eteklerinde dönüşümü başlatacağız. Ay sonuna kadar imzaları toplayacağız, yaz aylarına kadar sahadaki mevcut yapıyı toparlayacağız. Ardından hızlıca inşaata başlayacağız. 2019 seçimlerinden önce burada vatandaşlarımıza ait olan dairelere vatandaşlarımızı taşıyacağız." diye konuştu.



"Tehlikeli olan depreme dayanıksız binalarımız"



Kentsel dönüşüm konusunun yerel belediyeler ve hükümet için siyasi anlamda düşünülecek bir konu olmadığını vurgulayan Türkmen, "Toplulumuz, şehrimiz ve geleceğimiz için siyaset üstü bir mesele. Biz bu gözle bakıyoruz. Deprem aslında tehlikeli değil, tehlikeli olan depreme dayanıksız binalarımız." dedi.



Üsküdar'da yüksek katlı binaları istemediklerini aktaran Türkmen, "Üsküdar'da gökdelen yok. Ortalama imarlarımız 4,5, 6 kat. Üsküdar'da bu görüntüleri istemiyoruz. Bunun en stratejik noktalarından birisi Çamlıca Camisi'nin etekleri. Türkiye'ye örnek bir projeyi, Çamlıca Camisi'nin eteklerinde gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.



Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, bir gazetecinin sorusu üzerine, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki 750 vatandaşın 250'sinin projeye "evet" dediğini belirterek, "Burada zaman bizim için önemli. Yeni bir teklif ile gidiyoruz. Bu teklifimizi güncelliyoruz ve vatandaşımızın lehine artırarak gidiyoruz. Bazı vatandaşlar mevcut dairelerinden daha fazlasını alacaklar. Kimseyi üzmeden şu bir ay içinde toparlayacağız." dedi.



"Boğaz çevresinde konut sayısı neden yükseldi?" sorusuna Türkmen, "Yaşayanların yaptığı bir bina var ortada. Dönüşüm yaparken de vatandaşın cebine olabildiğinde az külfet olsun diye belli bir opsiyonla artırmış olduk." yanıtını verdi.



Başkan Türkmen, basın toplantısının ardından Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşümün gerçekleştirileceğini alanı gazetecilere yerinde anlattı.