Üsküdar'daki FETÖ toplantısı davasında sanıklara hapis cezası
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Üsküdar, 3. Sayfa

Üsküdar'daki FETÖ toplantısı davasında sanıklara hapis cezası

Üsküdar'da bir evde toplantı yapan FETÖ üyelerinin yargılandığı dava karara bağlandı.

12.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:23
Üsküdar'daki FETÖ toplantısı davasında sanıklara hapis cezası

Üsküdar'da bir evde toplantı yapan FETÖ üyelerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 5 sanığı 'örgüt üyeliği' suçundan, 1 sanığı ise 'örgüte yardım etmek' suçundan hapis cezasına çarptırdı.


Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Üsküdar'da bir evde toplantı yaptıklarına ilişkin ihbar üzerine gözaltına alınan ve haklarında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Ahmet İlhan, Çelebi Kayaer, Ahmet Kolakoğlu, Hüseyin Yorulmaz ile Serhat Yazar ve sanık avukatları hazır bulundu.


Gelen ihbar üzerine operasyon düzenlendi


Duruşmada görüşü sorulan duruşma savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Savcı mütalaasında, 16 Mart 2017 tarihinde gelen bir ihbarda 'Üsküdar'da FETÖ'cüler toplanıyor. Darbe yapacaklar bunlar. Evin sahibi Çelebi Kayaer. Şu anda toplanıyorlar' şeklinde ifadeler yer aldığını, bunun üzerine polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediği ve sanıkların olay mahallinde bulunduğunu belirtti.


Çiğnenmiş sakız ve iç çamaşırı ele geçirildi


Eve düzenlenen operasyonda bulunan bir siyah çanta içerisindeki kağıtta, 'Albay Binbaşıya, Binbaşı Yüzbaşıya, Yüzbaşı Teğmene, Teğmen Başçavuşa, Başçavuş Askere' yazılı bir not bulunduğunun belirtildiği mütalaada, örgütsel doküman ve bir kadın çantası içerisinde ise 3 adet şeffaf poşete sarılı çiğnenmiş sakız, çok sayıda kullanılmış peçete, 4 adet iç çamaşırı bulunduğu kaydedildi.


Örgütün 'Dua listesinde' bir kısım sanıkların ismi olduğu belirlendi


Mütalaada, sanıkların örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesaplarında artış olduğu, örgüt ile ilişkili olan sendika ile kuruluşlara üye oldukları, örgütsel haberleşme programı kullandıkları belirtilerek, sanık Ömer Bilgiç'in örgütün tepe yöneticileri ile irtibatlı olduğu, KHK ile meslekten ihraç edildiği, sanık Ahmet İlhan'ın kayyum atanan Kaynak Dış Ticaret firmasında bir dönem sermaye ortağı olarak göründüğü, bir dönem Sürat Kargo Dağıtım'da şirket müdürü olarak SGK kaydının bulunduğu ve örgüt tarafından hazırlanan 'Dua listesinde' adı olduğu ifade edildi.


Sanık Çelebi Kayaer'in kayyum atanan Kaynak Medya A.Ş.'de sermaye ortağı olarak kaydının bulunduğunun belirtildiği mütalaada, örgüte müzahir firmalarda çalıştığı, örgütün üst yöneticilerinden Ali Ursavaş ve Mustafa Özcan ile telefonla görüştüğüne ilişkin kayıtların bulunduğu ve 'Dua listesinde' adının bulunduğu kaydedildi.


Savcının ardından söz alan tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti. Sanıkların ardından söz alan avukatları ise, müvekkillerinin beraatlerine ilişkin taleplerini dile getirdi.


Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, 'takdir mahkemenindir' dedi.


Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet İlhan ile Çelebi Kayaer hakkında her ne kadar 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılmışsa da suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.


Sanık Ömer Bilgiç'i, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın hükmen tutuklanması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Serhat Yazar'ın 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmesine hükmetti.


Mahkeme, sanıklar Ahmet İlhan, Çelebi Kayaer, Ahmet Kolakoğlu ve Hüseyin Yorulmaz'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.


Sanıklar Çelebi Kayaer, Ahmet İlhan, Hüseyin Yorulmaz ve Serhat Yazar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, sanık Ahmet Kolakoğlu hakkındaki ev hapsi şeklinde adli kontrol kararını kaldırarak, il dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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