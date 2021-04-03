Üsküdar'daki bir işletmede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye para cezası kesildi

Üsküdar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlenen bir iş yerinde, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 17 kişiye, para cezası uygulandı.

Üsküdar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlenen bir iş yerinde, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 17 kişiye, para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 Nisan'da saat 22.30 sıralarında, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan denetimde, içeride bulunan 17 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edildi.

Bu kişilere "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefetten" para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük