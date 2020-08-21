ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Üsküdar'da da yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Araçlarr ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü.

Kaynak: DHA