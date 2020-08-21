ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.
21.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:47
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı.İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Üsküdar'da da yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Araçlarr ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü.
Kaynak: DHA