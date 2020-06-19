Üsküdar'da yollar göle döndü
Üsküdar 'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü.
19.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:13
Üsküdar 'da sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
- İstanbul
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili olmaya başladı. Harem Sahil Yolu sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Rögarlar sel suları nedeniyle taştı. Su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görevlilerin müdahalesiyle biriken sel suları yarım saat içinde çekildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA