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Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Genel
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Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetiştiİSTANBUL Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti

İSTANBUL Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Üsküdar'da bazı araçların karla kaplanan yolda patinaj yaparak güçlükle ilerlediği görülürken, yolda kalan sürücülerin yardımına haberciler yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası'nın ilçelerinde yoğun kar yağışı sürüyor. Üsküdar'da da caddeler ve sokaklar beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler karla kaplanan yolda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda patinaj yaparak güçlükle ilerleyebildi. Yolda kalan sürücülerin yardımına ise haber takibindeki gazeteciler yetişti. Yardım alan sürücü bu kez yokuşu çıkabildi.

"İstanbul'a güzel kar yağdı, devamını bekliyoruz"

Mahalle sakini Zafer Şahin, "Aslında aracımız bu yokuşu çıkar ama arka lastikler küçük olduğundan çıkamadı. İstanbul'a güzel kar yağdı, devamını istiyoruz. Çıkmaz sokakta oturuyorum, şuradan evime gidemedim. İkinci kez deniyoruz Allah'ın izniyle çıkacağız" diye konuştu.

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti

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İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Genel

Anadolu Yakası, İstanbul, Üsküdar, kar, Genel, Haberler

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