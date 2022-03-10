Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti - Haberler

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Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Üsküdar'da bazı araçların karla kaplanan yolda patinaj yaparak güçlükle ilerlediği görülürken, yolda kalan bazı sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası'nın ilçelerinde yoğun kar yağışı sürüyor. Üsküdar'da da caddeler ve sokaklar beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler karla kaplanan yolda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda patinaj yaparak güçlükle ilerleyebildi. Yolda kalan sürücülerin yardımına ise haber takibindeki gazeteciler yetişti. Yardım alan sürücü bu kez yokuşu çıkabildi.

"İSTANBUL'A GÜZEL KAR YAĞDI, DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Zafer Şahin, "Aslında aracımız bu yokuşu çıkar ama arka lastikler küçük olduğundan çıkamadı. İstanbul'a güzel kar yağdı, devamını istiyoruz. Çıkmaz sokakta oturuyorum, şuradan evime gidemedim. İkinci kez deniyoruz, Allah'ın izniyle çıkacağız" diye konuştu.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Tragger, Üsküdar, kar, Yerel, Güncel, Haberler

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