Üsküdar'da yolda çökme

Üsküdar'da yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde yağışın nedeniyle çöktü.

Çevrede oturan vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım, İSKİ ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri geldi.

Yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukurun oluştuğu yolda, trafik tek şeritten sağlanıyor.

Zabıta ekiplerince çukurun oluştuğu yerde, demir barikatlar ve güvenlik şeridiyle güvenlik önlemi alındı.

İş makinasıyla çukurun kapatılması çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Berna Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah yağan yağmur nedeniyle kaldırımlarda çökmeler olduğunu ve belediye ekiplerinin gelip kaldırımlarla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Daha sonra ise evde otururken büyük bir gürültüyle yolun çöktüğünü ifade eden Gülpınar, belediyeye aradıklarını ve durumu bildirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA