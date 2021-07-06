Üsküdar'da yola ağaç devrildi
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Üsküdar'da yola ağaç devrildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Üsküdar'da 10 metre uzunluğundaki bir ağaç yola devrildi.

Üsküdar'da 10 metre uzunluğundaki bir ağaç yola devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi üzerinde bulunan Vaniköy Parkı'nda bir ağaç devrilerek yola düştü.

Ağacın devrilmesi esnasında, geç saat olması sebebiyle yoldan geçen araç ve yaya bulunmamasından dolayı kaza ve yaralanma yaşanmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yola devrilen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacı, itfaiye ekipleri motorlu testere yardımı ile kesti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yolu temizleyerek ağacı kaldırdı.

Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.

Üsküdar'da yola ağaç devrildi
Üsküdar'da yola ağaç devrildi
Üsküdar'da yola ağaç devrildi
Üsküdar'da yola ağaç devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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