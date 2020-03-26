ÜSKÜDAR'DA YASAKLANDI ANCAK KARAKÖY'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ -1 ÜSKÜDAR'da olta balıkçılarına yasak geldi ancak Karaköy Sahili'nde çok sayıda kişi, "sosyal mesafe"yi korumadan balık tutmaya devam ediyor.

ÜSKÜDAR 'da olta balıkçılarına yasak geldi ancak Karaköy Sahili'nde çok sayıda kişi, "sosyal mesafe"yi korumadan balık tutmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe sınırları içinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Vatandaşların yakın mesafede balık tuttuğu Galata Köprüsü'nde de olta atmak yasaklanınca balıkçılar, Karaköy Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 'MÜMKÜN OLDUKÇA UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM"Koronavirüs nedeniyle iş yerinin kapandığını ve bu yüzden balık tutarak para kazanmaya çalıştığını ifade eden 43 yaşındaki Sırrı Canbekler, 'Mümkün oldukça uzak durmaya çalışıyorum, arkadaşların çoğu kalabalık vaziyette, ben burada balık tutmasam da sağlığımı ve çocuklarımı düşünmek maksadıyla uzak durmaya çalışıyorum. Ama insanlarda çoğunlukla önemsememezlik var. Halbuki ilk başta insan kendini değil, ailesini ve çocukları düşünmek zorunda. Çünkü bu olay dünya üzerinde yaşanan çok ciddi bir olay. Yine de kimse önemsemiyor" dedi. Bekler, "Mümkün oldukça dikkatli davranıyorum, diğer tarafta daha fazla balık var, burada yok. Ama ben yine de burada, uzakta durmayı tercih ediyorum" diye konuştu.'EVDE KALIRSAM HANIMLA KAVGA EDER, ÇOCUKLARA BAĞIRIRIM"

Evde sıkıldığı için hobi olarak balık tutmaya geldiğini söyleyen Fatih Altıparmak ise, 'Fazla bir yoğunluk yok burada, herkes zaten bilinçli, uzak duruyorlar. Yakın duranların artık kendi sorunları. Ben dikkat ediyorum. Geçimimi balıktan kazanmıyorum, hobi olarak tutuyorum" dedi. Evde kalın çağrılarına uyarak hobisine neden ara vermediği sorusuna ise Altıparmak, 'Sıkılıyorum, evde duramıyorum. Evde kalırsam hanımla kavga ederim, çocuklara bağırırım. En iyisi burada durmakö şeklinde yanıt veren Altıparmak, 'Çocuklarım ve eşim evdeler, onlar dışarıya çıkmıyorlar. Virüs taşırsak onlara, yapacak bir şey yok. Ne yapalım' Tedbirimizi alıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, maske takıyorum, mesafemi koruyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.

- Benlioğlu

Kaynak: DHA