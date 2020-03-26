ÜSKÜDAR'DA YASAKLANDI ANCAK KARAKÖY'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ -1
ÜSKÜDAR'da olta balıkçılarına yasak geldi ancak Karaköy Sahili'nde çok sayıda kişi, "sosyal mesafe"yi korumadan balık tutmaya devam ediyor.
Evde sıkıldığı için hobi olarak balık tutmaya geldiğini söyleyen Fatih Altıparmak ise, 'Fazla bir yoğunluk yok burada, herkes zaten bilinçli, uzak duruyorlar. Yakın duranların artık kendi sorunları. Ben dikkat ediyorum. Geçimimi balıktan kazanmıyorum, hobi olarak tutuyorum" dedi. Evde kalın çağrılarına uyarak hobisine neden ara vermediği sorusuna ise Altıparmak, 'Sıkılıyorum, evde duramıyorum. Evde kalırsam hanımla kavga ederim, çocuklara bağırırım. En iyisi burada durmakö şeklinde yanıt veren Altıparmak, 'Çocuklarım ve eşim evdeler, onlar dışarıya çıkmıyorlar. Virüs taşırsak onlara, yapacak bir şey yok. Ne yapalım' Tedbirimizi alıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, maske takıyorum, mesafemi koruyorum. Başka yapacak bir şey yok" dedi.
- Benlioğlu
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Kaynak: DHA