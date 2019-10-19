19.10.2019 09:32

Üsküdar'da Yaprak Sayar ve Ünal Zorer konser verdi

İSTANBUL - Üsküdar'da kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yaprak Sayar ile Ünal Zorer konser verdi. Seslendirilen Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Musikisi eserleri büyük beğeni topladı.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Miras' projesiyle gerçekleşen konserde Yaprak Sayar, Ünal Zorer sahne aldı. Yaprak Sayar Türk Sanat Musikisinde besteler seslendirirken Ünal Zorer'de Türk Halk Müziğinden besteler söyledi. 20.00'da başlayan konsere yüzlerce Üsküdarlı müziksever katıldı. Gecenin geç saatlerine devam eden konser dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yaprak Sayar, "Çok heyecanlıyız, çünkü Türk Müziği'nin hem halk müziği ayağı hem de sanat müziği ayağı sahneye taşınıyor. Genç neslin temsilcileri olarak bugün burada olmaktan onurluyuz. İnşallah keyifli bir akşam olur" dedi.

Ünal Zorer ise, "Bugün 'Miras' projemizin ilk konserini Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde vermekteyiz. Yaprak Sayar ile birlikte. Ben Türk Halk Müziği icra edeceğim. Kendisi Türk Müziği'nin seçkin eserlerini icra edecek. Anadolu bize sunula türkülerin, şarkıların mirası ile dolu biz de bunları müziğini sahnede icra edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA