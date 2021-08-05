Üsküdar'da yangın mı var? Üsküdar'da devam eden yangın var mı? Son Dakika: Üsküdar'da yangın var mı?

Çıkan yangın haberleriyle birlikte birçok kişi bulundukları il ve ilçelerde yangın olup, olmadığına dair arama yapmakta. Bu bağlamda mega kent İstanbul'un semtleri en çok aratılan konular arasında yer almakta. Peki, Üsküdar'da yangın mı var? Üsküdar'da devam eden yangın var mı? Son Dakika: Üsküdar'da yangın var mı?