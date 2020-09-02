ÜSKÜDAR'DA YANGIN, MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜSKÜDAR'DA YANGIN, MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

(Özel görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA YANGIN, MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDICengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)- Üsküdar'da 6 katlı binanın 5. katında yangın çıktı.

02.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:25

(Özel görüntülerle) ÜSKÜDAR'DA YANGIN, MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)- Üsküdar'da 6 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Yanan dairede mahsur kalan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairedeki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar korku ve panik yaşarken dışarıya çıktı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenlik önlemi aldı. Yanan dairede yaşayan emekli müfettiş Ragıp Arıkan (75), alevler arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları dairede yangına müdahale etmeye başladı. Bir taraftan yangına müdahale eden ekipler diğer yandan da mahsur kalan Ragıp Arıkan'ı kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yanan dairenin kapısını kırarak içeri girdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri mahsur kalan Arıkan'ı sedye ile aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen Arıkan ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumun ağır olduğu öğrenildi.

EŞİNİ KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Yangın haberini alan eşi Nalan Arıkan da olay yerine geldi. Çevredeki vatandaşlar ve komşuları eşini sakinleştirmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. Bir görgü tanığı "dairede dumanlar yükseldiğini gördüm. İtfaiye ve ambulansa haber verdik. İçeride bir kişi mahsur kaldı." diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DA YANGIN, MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Erol Evgin Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Samsun
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA YANGIN, MAHSUR KALAN YAŞLI ADAMI İTFAİYE KURTARDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 18:36:07. #1.14#
title