Üsküdar'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan tır yolu kapattı
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Üsküdar'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan tır yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar Acıbadem'de tır şoförünün yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır kayarak yolu kapattı.

Üsküdar Acıbadem'de tır şoförünün yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır kayarak yolu kapattı. Yükü olduğundan dolayı geri geri çıkamayan tır, yoğun trafiğe sebep oldu.

Olay, sabah saatlerinde Acıbadem Gayretli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağan sağanak yağmur sebebiyle 34 KL 9329 plakalı yük dolu tır yokuştan inerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kayarak yolu kapattı. Olay sonrası geri doğru çıkamayan tır şoförü olduğu yerde kaldı. Yoğun trafiğin yaşandığı sokakta vatandaşların bir kısmı araçlarıyla geri geri giderken bir kısmı da yan tarafta bulunan sitenin otoparkından yan sokağa bağlandı. Çekici vasıtasıyla tır olduğu yerden çıkarıldı ve trafik normal haline geri döndü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. - İSTANBUL

Üsküdar'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan tır yolu kapattı
Üsküdar'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan tır yolu kapattı
Üsküdar'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan tır yolu kapattı
Üsküdar'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan tır yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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