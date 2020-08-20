ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
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ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur başladı.

ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
20.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:49

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur başladı. Anadolu yakasında Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Anadolu yakasında Üsküdar ve boğaz çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Üsküdar Meydanı'nda şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmak için kapalı alanlara koştu. Yağmurun ara ara İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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