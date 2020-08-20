Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı
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Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı

Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

20.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:32

Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı

İSTANBUL - Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Üsküdar'da sağanak yağmur uyarısı yapan meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar yağmur başlayınca kendilerini üst geçit altlarına ve otobüs duraklarına attı. Üsküdar meydanda vatandaşlar gidecekleri noktalara koşarak giderken, sağanak yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı

Kaynak: İHA

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