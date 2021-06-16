ÜSKÜDAR'DA YAĞMUR SONRASI BİNANIN BAHÇESİNE SU İLE DOLDU

ÜSKÜDAR'da kuvvetli yağmur sonrası bir binanın bahçe su altında kaldı,Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Kurudere Sokak'ta rögarın tıkanmasıyla bir binanın bahçesine su bastı.

ÜSKÜDAR'da kuvvetli yağmur sonrası bir binanın bahçe su altında kaldı,

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Kurudere Sokak'ta rögarın tıkanmasıyla bir binanın bahçesine su bastı. Bina sakinleri durumu itfaiye ve İSKİ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su basan bahçede su tahliyesi yaptı. Tıkanan rögarı İSKİ ekipleri açtı.

Bina sakini Saadet Değerli, 'Su içeriye girmeden kurtardık. Bu kadar su içeriye nasıl girmedi şaşkınım. Su eve girseydi perişan olurduk şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı