Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Haydarpaşa Liman girişi Ankara yönünde seyreden 34 ECP 757 plakalı otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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