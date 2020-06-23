Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü
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Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

23.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:17

Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşların ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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