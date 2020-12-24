Üsküdar'da yabancı uyruklu kişi, 2 kadın akrabasını bıçakla yaraladı
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Üsküdar'da yabancı uyruklu kişi, 2 kadın akrabasını bıçakla yaraladı

24.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:34
Üsküdar'da yabancı uyruklu kişi, 2 kadın akrabasını bıçakla yaraladı

Üsküdar'da Özbekistan uyruklu kişi, 2 kadın akrabasını bıçakla yaraladı.

Üsküdar'da Özbekistan uyruklu kişi, 2 kadın akrabasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi'nde, Özbekistan uyruklu erkek şüpheli, birlikte yaşadığı 2 kadın akrabasıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, kadın akrabalarının birini elinden diğerini ise göğüs altından bıçaklayarak evden kaçtı.

Yaralı kadınların evden dışarıya çıkarak yardım istediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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