Üsküdar'da vinç operatörü namaz için gökyüzünde engel tanımadı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da yapımı süren bir otel inşaatında kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, geçtiğimiz günlerde öğlen vaktinde ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Cem Güney Kılıç/İHA)