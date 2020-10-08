Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA ÜSKÜDAR'da vatandaşlar yarın yağması beklenen doluya karşı önlem aldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA ÜSKÜDAR'da vatandaşlar yarın yağması beklenen doluya karşı önlem aldı. Araç sürücüleri otomobillerin üzerine battaniye ve kilim örterek araçlarını koruma altına aldı. Sokak hayvanları ise battaniyelerin üzerine yatarak keyif yaptı.

İstanbul ve çevresinde sağanak yağışla birlikte dolu ve sel uyarısı yapıldı. İstanbul genelinde yarın başlaması beklenen doluya karşı vatandaşlar önlemlerini aldı. Kapalı otoparklarda doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. Üsküdar'da kapalı otoparklarda yer bulamayan ve özel otopark da bulunmayan İstanbullular, otomobillerini battaniye ve kilimler ile kapatarak koruma altına aldı. Bunu fırsat bilen sokak hayvanları da battaniyelerin üzerinde keyif yaptı. Otomobilini doludan korumak isteyen bir araç sahibi, "Önceki doluda arkadaşlarımızın araçları zarar görmüştü. Geçen sefer şansımıza kapalı otoparktaydı. Bu sefer hazırlıksız yakalandık. Kapalı otopark çok uzakta olduğu için bırakmak istemedim. Bu şekilde ilkel bir tedbir almak istedim. Yeterli gibi geliyor bana. Diğer komşuların aldığı tedbirlere bakılınca benimki biraz sağlam gibi geliyor" dedi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri