Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi

08.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 00:38
Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA ÜSKÜDAR'da vatandaşlar yarın yağması beklenen doluya karşı önlem aldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA ÜSKÜDAR'da vatandaşlar yarın yağması beklenen doluya karşı önlem aldı. Araç sürücüleri otomobillerin üzerine battaniye ve kilim örterek araçlarını koruma altına aldı. Sokak hayvanları ise battaniyelerin üzerine yatarak keyif yaptı. 

İstanbul ve çevresinde sağanak yağışla birlikte dolu ve sel uyarısı yapıldı. İstanbul genelinde yarın başlaması beklenen doluya karşı vatandaşlar önlemlerini aldı. Kapalı otoparklarda doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. Üsküdar'da kapalı otoparklarda yer bulamayan ve özel otopark da bulunmayan İstanbullular, otomobillerini battaniye ve kilimler ile kapatarak koruma altına aldı. Bunu fırsat bilen sokak hayvanları da battaniyelerin üzerinde keyif yaptı. Otomobilini doludan korumak isteyen bir araç sahibi, "Önceki doluda arkadaşlarımızın araçları zarar görmüştü. Geçen sefer şansımıza kapalı otoparktaydı. Bu sefer hazırlıksız yakalandık. Kapalı otopark çok uzakta olduğu için bırakmak istemedim. Bu şekilde ilkel bir tedbir almak istedim. Yeterli gibi geliyor bana. Diğer komşuların aldığı tedbirlere bakılınca benimki biraz sağlam gibi geliyor" dedi. 

Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi
Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi
Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi
Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fahrettin Koca Berat Albayrak Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Özgü Namal Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Babel Falcao Fatih Terim Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üsküdar'da vatandaşların dolu önlemi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 00:39:00. #1.14#
title