Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı
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Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da vapur iskelesinde bulunan bir vapurdan kadın yolcu denize düştü.

Üsküdar'da vapur iskelesinde bulunan bir vapurdan kadın yolcu denize düştü. Olay büyük paniğe neden olurken, denize düşen kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Vapur İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar- Eminönü seferi yapan vapurda bulunan kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunan vatandaşlar, denize düşen kadına can simidi atarak yardım etmeye çalıştı. Birkaç vatandaş ise denize atlayarak kadını denizden çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, sahilde bulunan vatandaşlar olay nedeniyle büyük panik yaşadı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı
Üsküdar'da vapurdan denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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