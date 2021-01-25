Son dakika haberleri | Üsküdar'da trafikte yaşanan kavga kamerada

Son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde yaşanan trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÜSKÜDAR 'da akşam saatlerinde yaşanan trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.

Üsküdar Libadiye'de meydana gelen trafik kavgası orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde kimliği belirsiz kişilerin araçta bulunan bir kişiyi darp ettiği görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı