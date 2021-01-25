Son dakika haberleri | Üsküdar'da trafikte yaşanan kavga kamerada
25.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:15
Son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde yaşanan trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.
ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde yaşanan trafik kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İstanbul
Üsküdar Libadiye'de meydana gelen trafik kavgası orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde kimliği belirsiz kişilerin araçta bulunan bir kişiyi darp ettiği görülüyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı