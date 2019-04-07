Üsküdar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Çamlıca çıkışı bağlantı yolunda Kadıköy istikametine giden Binnur Yavuz yönetimindeki 34 RK 0816 plakalı otomobil, önünde seyreden Serhat Şah idaresindeki 03 RC 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan Şah ile aynı araçtaki Gülten Göktaş, Berfin Arpa ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Şah ile diğer yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA