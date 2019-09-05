Üsküdar'da trafik kazası

Üsküdar'da trafik kazası

Üsküdar'da iş makinesi yüklü kamyon, bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi.

05.09.2019 15:12
Üsküdar'da trafik kazası

Üsküdar'da iş makinesi yüklü kamyon, bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi.

Güzeltepe Mahallesi'nde Selahattin Demirkıran idaresindeki 34 VL 1867 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, seyir halindeyken Pembegül Sokak ile Beyazköşk Sokak kesişiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü Demirkıran, yara almadan kurtuldu. Kamyonda ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Üsküdar'da trafik kazası
Kaynak: AA
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