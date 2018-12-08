Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni - Detaylar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerelerden nerelere geldik. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez, AK Parti belediyeciliği... AK Parti belediyeciliğinde hizmet var, orada temizlik var, orada mimari noktada gerçek anlamda sanat var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

İlçede birçok önemli eserin yapıldığını belirten Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, inşaatı bitmek üzere olan Çamlıca Camisi, yine tamamlanmak üzere meydan ve sahil düzenlemelerinin bunlardan sadece birkaçı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce de yine bu meydanda Üsküdar-Ümraniye metro hattının açılış törenini gerçekleştirdiklerini, metronun Çekmeköy'e doğru uzandığını ve daha devamının olduğunu dile getirerek, "Çünkü bizde laf yok, bizde iş var. Hani insansız hava araçları yaptığımız gibi insansız metroyu da gerçekleştirdik. Bugün ise Üsküdar Belediyemizin çeşitli yatırımlarının toplu açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Çeyrek asırdan fazladır Üsküdar'da oturan bir kardeşiniz olarak bu ilçemin gönül dünyamda müstesna bir yeri olması tabidir. Şimdi sizlere hem Üsküdarlı hem İstanbullu hem de doğum yeri olması hasebiyle bir Kasımpaşalı olarak konuşuyorum. Bu sebeple Üsküdar'daki her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Bugün toplum açılışını yapacağımız eserlerin ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir"

Resmi olarak 15 milyonu aşkın, fiilen muhtemelen çok daha fazla nüfusuyla en büyük şehir olan, ülkenin diğer 80 vilayetiyle çok sıkı ilişkileri bulunan İstanbul'un, diğer tanımıyla Türkiye'nin bir özeti olduğunu aktaran Erdoğan, kentte demografik olarak Türkiye'nin her şehrinin temsilcisinin bulunabileceğini vurguladı.

Erdoğan, İstanbul'a yapılan her yatırımın aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bugün Üsküdar'da açılışını yapacağımız eserleri ülkemizin tamamına armağan ediyoruz, hayırlı olsun. Törenimizi gerçekleştirdiğimiz belediye hizmet binamız, 800 araçlık otoparkı ve pek çok özelliğiyle Üsküdar'a ve İstanbul'a yakışan bir eser oldu. O şöyle 15-20 yıl önceki Üsküdar'ı bir hatırlayın. Neydi buraların hali, biliyorsunuz değil mi? Bak şimdi nerelerden nerelere geldik. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez, AK Parti belediyeciliği... AK Parti belediyeciliğinde hizmet var, orada temizlik var, orada mimari noktada gerçek anlamda sanat var. Temizlik dedim, işte Ümraniye. Hatırlıyorsunuz değil mi? O çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? Kim vardı o zaman oranın başında? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız orada öldü. Şimdi İstanbul, bu CHP'ye bunun hesabını bugüne kadar nasıl sorduysa 31 Mart'ta da sormayacak mı? Ben inanıyorum soracaksınız. Çünkü Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Bu CHP'nin bizim insanımıza, milletimize yaptığı zulmü babalarımızdan çok dinledik. Nüfus cüzdanlarını babalarımız bize gösterirdi. Gaz yağından tut, o zamanlar meşhur sana yağ vardı ona varıncaya kadar hepsi mühürlü. Buralardan geldik. O günleri hatırlayan buralarda şimdi analarım var. Onlar da onu söylüyor. Bakım şimdi Nevmekan Sahil Millet Kıraathanesi var. 20 bini dijital, 200 bin kitap kapasitesi, açık ve kapalı alanlarıyla gerçekten prestij bir eser."

"Ey CHP kıraathane okuma yeridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimin acaba dev projeleri ne olacak?" denildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıkladık, ne dedik? Millet Kıraathaneleri dedik. Ne dediler? 'Kumarhane açacaklar' dediler. Niye? Çünkü bunların meşrebi bu. Çünkü bunlar ne yazık ki o kumar kağıtlarıyla, o okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkıyorlar. Onun için de kütüphane nedir, kıraathane nedir bunlar bunu anlamaz. Bak ey CHP, kıraathane okuma yeridir. Biz gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan çekelim, bu millet kıraathanelerinde gelsinler, oralardaki kitaplardan alsınlar, okusunlar, derslerine orada çalışsınlar, çayını, kekini, simidini bir taraftan orada yerken, ücretsiz olarak orada da bunları yapsınlar. Şunu da söyleyeyim, ne devlet, ne belediyeler bunu bir lütuf olarak yapmıyor. Nedir bu? Bu milletin bize verdiği görev, o hizmeti yerine getiriyoruz, yaptığımız bu. Bir lütuf değil. İnşallah şu anda da Nevmekan'da Üsküdar Belediyemiz size bu hizmeti veriyor.

Daha önce de Bağlarbaşı'nda bir Nevmekan projesi hayat geçirilmişti. Nakkaştepe Millet Bahçesi, 50 bin metrekarelik alanı, içindeki hizmet birimleriyle Üsküdar'ın ve İstanbul'un nadide dinlenme mekanlarından biri olmaya aday. Anne, baba, çocuklar hep beraber o millet bahçesinden, Nakkaştepe'den nereyi seyredecekler? İstanbul'u, Boğaz'ı. Var mıydı bu imkanlar? Yok. Ama şimdi var. Hep konuşurduk, işte İngiltere'ye gidenler, gelenler, 'İngiltere'de Central Park var', 'Amerika'da şu var', tamam kardeşim, işte bizde de Nakkaştepe var. İnşallah şimdi meşhur Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de ne yapıyoruz? Orayı da yine millet bahçesine çeviriyoruz. Şu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini, uygun bir pisti de yine tekli iniş-kalkışa çeviriyoruz. Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. Bu bizim işimiz, bizi. CHP anlamaz bu işten. Onların belediyecilik, vesaire bu tür şeyi yok. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar, kanalizasyonlar, berbat."

(Sürecek)