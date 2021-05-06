Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı

Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak durabildi.

Kamera: Murat KORKMAZ/  ÜSKÜDAR'da yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak durabildi. TIR'ın yolu kapatması nedeniyle sürücüler geri geri giderek başka yolları kullandı.

Kaza, sabah saatlerinde Üsküdar, Gayretli Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağıya inen yüklü TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, bariyerlere çarparak duruken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine çekici sevk edildi. Kapalı yol nedeniyle yolu kullanamayan diğer sürücüler, geri geri giderek başka yollara yöneldi. TIR çekiçiyle kaldığı yerden kurtarıldı.

 


Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:44:43. #1.15#

title