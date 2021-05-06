Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı
Kamera: Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak durabildi.
Kamera: Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak durabildi. TIR'ın yolu kapatması nedeniyle sürücüler geri geri giderek başka yolları kullandı.
Kaza, sabah saatlerinde Üsküdar, Gayretli Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağıya inen yüklü TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, bariyerlere çarparak duruken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine çekici sevk edildi. Kapalı yol nedeniyle yolu kullanamayan diğer sürücüler, geri geri giderek başka yollara yöneldi. TIR çekiçiyle kaldığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı