ÜSKÜDAR'DA TEZGAHINA EL KONULAN SİMİTÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU İntihar girişimini izlemek isteyen onlarca kişi sokağı doldurdu.

İntihar girişimini izlemek isteyen onlarca kişi sokağı doldurdu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar 'da zabıta ekipleri tarafından tezgahına el konulan simitçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Simitçi, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu aşağıya indi.

Olay saat 15.00 sıralarında Halk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri simitçilik yapan İbrahim K .'nın tezgahına el koydu. Simit tezgahının elinden alınması üzerine 5 katlı binanın çatısına çıkan İbrahim K. intihar girişiminde bulundu. Durum polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Polisin 1 saat süren çalışmalarını sonucu çatıya çıkan kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevrede toplanan kalabalık dikkat çekti.

Kaynak: DHA