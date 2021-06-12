Üsküdar'da, "Temiz Çevre Temiz Deniz" seferberliği başladı

Üsküdar'da, "Temiz Çevre Temiz Deniz" seferberliği başladı Üsküdar'da balık adamlar denize dalarak çöpleri böyle çıkarttı Üsküdar Belediyesi, Üsküdar'da "Temiz Çevre Temiz Deniz" etkinliğine imza attı.

Üsküdar'da, "Temiz Çevre Temiz Deniz" seferberliği başladı

Üsküdar'da balık adamlar denize dalarak çöpleri böyle çıkarttı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, Üsküdar'da "Temiz Çevre Temiz Deniz" etkinliğine imza attı. Türk Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; 4 dalgıç denize dalış yaparak, Üsküdar Belediyesi temizlik personeli ve Türk Kızılay Genç grubu gönüllüleri kıyı şeridindeki çöpleri topladı

Üsküdar Belediyesi, Türk Kızılay işbirliğinde gerçekleştirdiği "Temiz Çevre Temiz Deniz" etkinliği ile Üsküdar'da deniz kıyısını çöplerden arındırmak için seferberlik başlatıldı. Düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık katıldı. Üsküdar Belediyesi temizlik personeli ve Türk Kızılay genç grubu gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, dalgıçlar denize dalarak çöpleri bir bir dışarı çıkardı. Çıkarılan çöpler arasında iş makinelerine ait büyük lastiklerde yer aldı.

Kız kulesi önünde açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Şu anda kız kulesinin karşısındayız. Dünyanın en güzel manzarası burada diye övünüyoruz. Ama acınılması ve üzünülmesi gereken halimiz bu. Görüyorsunuz denizin dibinden lastikler çıkıyor. Şu çıkan çöp kovası parklarda olması gerekiyor ama denizden çıkıyor. Denizi millet olarak hoyratça kullanıyoruz. Denizin dibinden bir kaç sene sonra başka şeyler çıkacak" diye konuştu.

Öte yandan gençlerin sahnedeki müzik eşliğinde resim, doğal malzemeler ve kil kullanarak farklı objeler yaptıkları etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik