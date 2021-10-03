ÜSKÜDAR'DA TELEFON DOLANDIRICISI YAPAN ŞÜPHELİ ADANA'DA YAKALANDI - Haberler
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ÜSKÜDAR'DA TELEFON DOLANDIRICISI YAPAN ŞÜPHELİ ADANA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da telefonla aradığı Oya U.'yu(73) kendisini polis, savcı olarak tanıtıp 300 bin TL değerindeki altın ve dövizi dolandıran şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da telefonla aradığı Oya U.'yu(73) kendisini polis, savcı olarak tanıtıp 300 bin TL değerindeki altın ve dövizi dolandıran şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

Üsküdar'da yaşayan Oya U.'yu 28 Eylül Salı günü telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis, savcı olarak tanıttı. Dolandırıcı Oya U.'dan para istedi. Oya U. dolandırıcıya evinde bulunan 300 bin TL değerindeki 15 adet çeyrek altın, 4 adet 1 gram altın, 1 adet gram altın, 7 adet altın bileklik, 3 adet zincir kolye, 11 adet altın bilezik, 18 adet ziynet eşyası, 935 Euro ve 795 Dolar'ını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler telefon dolandırıcısının Murat E.(19) olduğunu tespit etti. Ekipler Murat E.'nin Adana'ya gittiğini belirledi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti. Ekipler şüpheli Murat E.'yi Adana'da yaşlı kadından aldığı altın ve dövizlerle birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Asayiş Şube'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin üst aramasında üstünden çıkan altın ve dövizler ise Oya U.'ya teslim edildiği öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA TELEFON DOLANDIRICISI YAPAN ŞÜPHELİ ADANA'DA YAKALANDI

ÜSKÜDAR'DA TELEFON DOLANDIRICISI YAPAN ŞÜPHELİ ADANA'DA YAKALANDI

ÜSKÜDAR'DA TELEFON DOLANDIRICISI YAPAN ŞÜPHELİ ADANA'DA YAKALANDI
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Haber: ÜSKÜDAR'DA TELEFON DOLANDIRICISI YAPAN ŞÜPHELİ ADANA'DA YAKALANDI - Haberler
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