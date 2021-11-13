ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE "KAFANA SIKARIM" DİYE TEHDİT ETTİ - Haberler
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ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE "KAFANA SIKARIM" DİYE TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

Üsküdar, Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık'ı kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.

ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE KAFANA SIKARIM DİYE TEHDİT ETTİ

ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE KAFANA SIKARIM DİYE TEHDİT ETTİ

ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE KAFANA SIKARIM DİYE TEHDİT ETTİ

ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE KAFANA SIKARIM DİYE TEHDİT ETTİ

ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE KAFANA SIKARIM DİYE TEHDİT ETTİ

ÜSKÜDAR'DA TAKSİSİNE ALMADI; GÖRÜNTÜLENİNCE KAFANA SIKARIM DİYE TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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